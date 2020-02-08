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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir girmedik sokak bırakmayacak
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    08.02.2020 - 00:03 |

    Büyükşehir girmedik sokak bırakmayacak

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi, kanalyolunda süren altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

    Büyükşehir girmedik sokak bırakmayacak

    Işıklar Mahallesi ve Yeni Mahalle 151 Sokak’ta da ortak çalışmaya imza attı. Her iki mahallede de çevre temizliği gerçekleştirdi, ağaçlar budandı. Öte yandan Büyükşehir, ilçe genelinde toplamda 2 bin 300 metreyi bulacak sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Germencik’te başlayan çalışmalar, Tire, Şirince ve Selatin Köy Pazarı’nın da bulunduğu Selatin Mahallesi’ne açılan kapı olan Balatçık’ta devam ediyor.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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