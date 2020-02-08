Büyükşehir girmedik sokak bırakmayacak

Işıklar Mahallesi ve Yeni Mahalle 151 Sokak’ta da ortak çalışmaya imza attı. Her iki mahallede de çevre temizliği gerçekleştirdi, ağaçlar budandı. Öte yandan Büyükşehir, ilçe genelinde toplamda 2 bin 300 metreyi bulacak sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Germencik’te başlayan çalışmalar, Tire, Şirince ve Selatin Köy Pazarı’nın da bulunduğu Selatin Mahallesi’ne açılan kapı olan Balatçık’ta devam ediyor.