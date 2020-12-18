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    HaberlerEge Haberleri ‘Büyükşehir gündemi yolsuzluk’
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    18.12.2020 - 07:00 |

    ‘Büyükşehir gündemi yolsuzluk’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aralıktaki meclis toplantısında gündeme gelen bir akaryakıt istasyonuyla ilgili ortaya atılan mektup tartışması sürüyor.

    ‘Büyükşehir gündemi yolsuzluk’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aralıktaki meclis toplantısında gündeme gelen bir akaryakıt istasyonuyla ilgili ortaya atılan mektup tartışması sürüyor. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun uygun görüş verdiği, Çevre Komisyonu’nun ret oyu kullandığı istasyonunun arazisi sahibi Arif Akdemir isimli kişinin mektubunun ardından, CHP’den iddialara ilişkin yargı hamlesi gelmişti. AK Parti cephesinden ise gelişmelere yönelik açıklama sürüyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde gündem yine yolsuzluk. Bu münferit olay değil. İzmir’de CHP’li belediyelerde rüşvet, her işte prosedür haline geldi” dedi.

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