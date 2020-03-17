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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir, halkı bilinçlendiriyor
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    17.03.2020 - 07:00 |

    Büyükşehir, halkı bilinçlendiriyor

    Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıklaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek için semt pazarlarında bilgilendirici broşür dağıtıyor.

    Büyükşehir, halkı bilinçlendiriyor

    Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıklaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek için semt pazarlarında bilgilendirici broşür dağıtıyor. Büyükşehir, vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısı yapıyor, salgına karşı alınması gereken önlemleri de anlatıyor. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu’nun alınması gereken tedbirleri aldığını ve uyguladığını ifade etti, halkın salgına karşı bilinçlendirilmesinin de alınan tedbirlerin en başında geldiğini vurguladı.

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