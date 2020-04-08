08.04.2020 - 00:01 |
Büyükşehir, halleri dezenfekte ediyor
Koronavirüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sebze ve meyve hallerinde de dezenfekte uygulaması yaptı. Toplu taşıma araçlarından cadde ve sokaklara kadar toplu yaşam alanlarında da dezenfekte uygulaması aralıksız sürüyor.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.