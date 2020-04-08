Büyükşehir, halleri dezenfekte ediyor

Koronavirüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sebze ve meyve hallerinde de dezenfekte uygulaması yaptı. Toplu taşıma araçlarından cadde ve sokaklara kadar toplu yaşam alanlarında da dezenfekte uygulaması aralıksız sürüyor.