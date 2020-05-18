Büyükşehir her yerde

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, bir günde 2 bin 478 faturanın ödendiğini söyledi, Gediz Deltası’nda incelemelerde bulundu, “Herkes burayı görmeli” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Başkanın Günlüğü’nü yayınladı. Nazım Hikmet’in dizeleriyle giriş yapan ve kentte yürütülen çalışmalara dair bilgiler veren Başkan Soyer, Askıda Fatura uygulamasına ilişkin rakamları da açıkladı. Soyer, “Bu sıkıntılı günleri biz belediye olarak sizlere daha güzel bir kent yaşamı sunmak için çalışarak geçiriyoruz. Kentin hem merkezini hem çeperlerini bu dört günlük kısıtlamayı iyi değerlendirip şantiyeye çevirdik, özellikle asfaltta büyük yol katettik. Araç alt geçitlerinin temizlik ve bakımını yaptık. Su sızıntılarının önüne geçtik. Sebze hali yanındaki alanı otoparka dönüştürüp büyük bir sorunu giderdik. Estetik bir görünüm sunan dikey bahçeleri bakıma aldık, refüjleri yeniledik, can dostların otomatik suluklarını ekiplerimiz temizleyip çalışır hale getirdi. Yeni dayanışma alanımız Askıda Fatura uygulamamıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Bir günde askıdaki 2 bin 478 fatura 235 bin 167 lira ödenerek kapatıldı” dedi.

‘Doğayla bütünleşecek’

Öte yandan Büyükşehir Başkanı Soyer, Gediz Deltası’nın güney kesimini kapsayan ‘Doğa Rotası’ projesini yerinde inceledi. Başkan Soyer, başta flamingolar olmak üzere onlarca kuş, binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bu doğal alanın yürüyüş ve bisiklet yollarıyla İzmir’le bütünleştirileceğini söyledi. Kent sınırları içinde flamingo üreyen başka bir metropol olmadığını kaydeden Başkan Soyer, “Göreve gelirken flamingoların da, toprağın ve denizin de belediye başkanı olacağımı söylemiştim. İzmir’in doğayla uyumlu bir kent olması hedefiyle çalışıyoruz. Kentin ormanlar ve doğal alanlarla bütünleştirilmesini sağlayacağız. İzmir’in burnunun dibindeki bu zenginliği herkesin görmesini sağlayacağız. Bu rotayı İzmirliler için ‘ölmeden yapılması gereken 10 aktivite’ arasına sokacağız” diye konuştu.

Dayanışma giderek artıyor

Koronavirüs salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası sürüyor. İzmirlilerin her geçen gün daha çok büyüttüğü kampanya kapsamında bugüne dek toplam 123 bin 906 gıda kolisi ve 8 bin 645 kavurma paketi dağıtıldı. 123 bin 906 gıda kolisinin 37 bin 336’sı yurttaşlar tarafından Halkın Bakkalı üzerinden bağışlandı.