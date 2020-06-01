Büyükşehir kütüphane kurallarını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyla birlikte açılan kütüphanelere maskeyle girileceğini ve ödünç kitap hizmetinin verildiği odaya bir okuyucu kabul edileceğini belirtti. Ders çalışma salonlarına da kapasitelerinin üçte biri oranında kullanıcı alınıyor. Kullanıcı ders çalışma salonunda en fazla 4 saat kalabiliyor. Kitap raflarının olduğu alanda ise en fazla iki kullanıcı bulunabiliyor.