27.04.2020 - 00:02 |
Büyükşehir, sahipsiz dostlar için seferber
Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm ekipleri ile birlikte seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba harcıyor.
Ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda besleme çalışması yapıyor. Herkesin evinde olduğunu bu nedenle sahipsiz dostların zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımız evinde kalıp tüm kurallara riayet etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” dedi.
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