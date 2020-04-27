Büyükşehir, sahipsiz dostlar için seferber

Ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda besleme çalışması yapıyor. Herkesin evinde olduğunu bu nedenle sahipsiz dostların zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımız evinde kalıp tüm kurallara riayet etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” dedi.