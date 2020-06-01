01.06.2020 - 00:01 |
Büyükşehir, sevimli dostları unutmuyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde sokaktaki can dostlarımızı unutmadı. Büyükşehir, boşalan sokaklarda yemek bulmakta zorlanan dostlara mama desteğini artırdı. Bu kapsamda, Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bıraktı.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız