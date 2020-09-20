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    20.09.2020 - 00:03 |

    Büyükşehir teyakkuzda

    Pandemi süreci devam ederken Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, gerekli tedbirleri artıyor.

    Büyükşehir teyakkuzda

    Özel araçlarla Aydın genelinde dezenfeksiyon işlemlerine devam eden ekipler araç, işyeri, cadde ve sokakları temizliyor. Esnaf başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kiti dağıtımı da sürdürülüyor. Vatandaşların sağlığının öncelikli konu olduğunu belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyin” dedi.

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