Büyükşehir teyakkuzda

Özel araçlarla Aydın genelinde dezenfeksiyon işlemlerine devam eden ekipler araç, işyeri, cadde ve sokakları temizliyor. Esnaf başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kiti dağıtımı da sürdürülüyor. Vatandaşların sağlığının öncelikli konu olduğunu belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyin” dedi.