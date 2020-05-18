18.05.2020 - 00:02 |
Büyükşehir, Umurlu’yu baştan sona yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu’nun en işlek yolu Fatih Caddesi’ni baştan sona yeniledi.
Umurlu Küçük Sanayi Sitesi ve çarşı arasındaki cadde ve ara sokaklara 16 bin metrekare parke döşendi. Mahalle Muhtarı Soner Afşar, “Alt ve üst yapılar elden geçti. Bir dediğimiz iki olmuyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.