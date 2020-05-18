Büyükşehir, Umurlu’yu baştan sona yeniliyor

Umurlu Küçük Sanayi Sitesi ve çarşı arasındaki cadde ve ara sokaklara 16 bin metrekare parke döşendi. Mahalle Muhtarı Soner Afşar, “Alt ve üst yapılar elden geçti. Bir dediğimiz iki olmuyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.