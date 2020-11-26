‘Büyükşehir yanınızda’

Mesajında kadına yönelik şiddette temel unsurların başında ekonomik sebepler geldiğine değinen Başkan Çerçioğlu, çözümün İstanbul Sözleşmesi gibi pozitif ayrımcılık sunan yasaların tam anlamıyla uygulanmasından geçtiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir olarak şiddet mağduru kadınlarımıza kapımız her zaman açık. Her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.