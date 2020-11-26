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    HaberlerEge Haberleri ‘Büyükşehir yanınızda’
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    26.11.2020 - 00:05 |

    ‘Büyükşehir yanınızda’

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’yle ilgili bir mesaj yayınladı.

    ‘Büyükşehir yanınızda’

    Mesajında kadına yönelik şiddette temel unsurların başında ekonomik sebepler geldiğine değinen Başkan Çerçioğlu, çözümün İstanbul Sözleşmesi gibi pozitif ayrımcılık sunan yasaların tam anlamıyla uygulanmasından geçtiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir olarak şiddet mağduru kadınlarımıza kapımız her zaman açık. Her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

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