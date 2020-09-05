Büyükşehir yanlarında

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu’nun Geyre Mahallesi’nde koronavirüs görüldüğü için karantina altına alınan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler ayrıca, dezenfekte araçlarıyla sokak sokak dezenfekte çalışması yapıyor. Aydın’da desteğe ihtiyacı olan her vatandaşa ulaştıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Geyre’deki karantinanın olumsuzluk yaşanmadan son bulmasını istediklerini belirtti.