05.09.2020 - 00:02 |
Büyükşehir yanlarında
Bir taraftan koronavirüs salgınına karşı önlemlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da salgından etkilenen ailelerin yanında yer alıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Karacasu’nun Geyre Mahallesi’nde koronavirüs görüldüğü için karantina altına alınan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler ayrıca, dezenfekte araçlarıyla sokak sokak dezenfekte çalışması yapıyor. Aydın’da desteğe ihtiyacı olan her vatandaşa ulaştıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Geyre’deki karantinanın olumsuzluk yaşanmadan son bulmasını istediklerini belirtti.