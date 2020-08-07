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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir, Zafer Meydanı’nı yeniliyor
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    07.08.2020 - 00:01 |

    Büyükşehir, Zafer Meydanı’nı yeniliyor

    Büyükşehir, Zafer Meydanı’nı yeniliyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Efeler’de Zafer Meydanı ile devam ediyor. Yapımı tamamlanan Doğu Gazi Bulvarı’nın birinci etap çalışmalarının bağlantı noktasında yer alan Zafer Meydanı’nda ve Doğu Gazi Bulvarı’nın ikinci etabında sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Büyükşehir, vatandaşların kullanabileceği alternatif yolları paylaştı. Yollar şu şekilde belirlendi: 127. Sokak, 104. Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, 204. Sokak ve Orta Mahalle Caddesi.

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