Büyükşehir’den 52 okulda çevre eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincinin gelişmesi için Mart ayı içinde 13 ilçe 52 okulda 1560 öğrenciye çevre eğitimi verecek. Yüzde 68 oranındaki orman zenginliğine sahip olan Muğla’yı korumak için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Geleceğe, yani gençliğe bırakacağımız en değerli miras; tertemiz, yaşanabilir bir çevre. Yeni nesli bu bilinçle yetiştirmek istiyoruz” dedi.