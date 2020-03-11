11.03.2020 - 00:01 |
Büyükşehir’den 52 okulda çevre eğitimi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincinin gelişmesi için Mart ayı içinde 13 ilçe 52 okulda 1560 öğrenciye çevre eğitimi verecek. Yüzde 68 oranındaki orman zenginliğine sahip olan Muğla’yı korumak için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Geleceğe, yani gençliğe bırakacağımız en değerli miras; tertemiz, yaşanabilir bir çevre. Yeni nesli bu bilinçle yetiştirmek istiyoruz” dedi.
Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.