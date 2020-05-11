Büyükşehir’den AVM genelgesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmete açılan alışveriş merkezlerinin koronavirüs salgını nedeniyle uyması gereken kuralları tebliğ etti. Zabıta ekipleri de denetimlere başladı. Hazırlanan genelgeye göre, girişlerde ateş ölçümü ve dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Maske takmayanlar alınmayacak. Yürüyüş yolları belirlenecek. Mağazalara her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Denenen kıyafetler UV ışınları ile dezenfekte edilecek. Çalışanlar maske ve siperlik takacak. Döner kapılar, asansörler, yemek katları ve çocuk oyun alanları kapalı tutulacak.