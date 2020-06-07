07.06.2020 - 00:03 |
Büyükşehir’den Demirci’ye ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci’yi ziyaret etti. Kaymakam Adem Kaya ile bir araya gelen Öztozlu, ortak yapılabilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ardından Büyükşehir’in ilçedeki çalışmalarını inceleyen Öztozlu, “Geçen yıl 350 kilometrelik asfalt çalışmasının 81 kilometresini Demirci’de hayata geçti.Bu yıl da 120 kilometrelik sathi kaplama programımız var” diye konuştu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.