Büyükşehir’den Demirci’ye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci’yi ziyaret etti. Kaymakam Adem Kaya ile bir araya gelen Öztozlu, ortak yapılabilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ardından Büyükşehir’in ilçedeki çalışmalarını inceleyen Öztozlu, “Geçen yıl 350 kilometrelik asfalt çalışmasının 81 kilometresini Demirci’de hayata geçti.Bu yıl da 120 kilometrelik sathi kaplama programımız var” diye konuştu.