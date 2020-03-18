18.03.2020 - 00:00 |
Büyükşehirden Gürsel Aksel temizliği
Gürsel Aksel Stadı, Süper Lig’in 21. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe-Çaykur Rizespor maçı öncesi dezenfekte edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.