Büyükşehir’den karanfil sürprizi

Başkan Özlem Çerçioğlu “Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır. Kadına karşı her türlü şiddetin altında sosyo-ekonomik gerçekler yatıyor. Kadın istihdamının artırılması birçok olumsuzluğun önüne geçecek. Tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.