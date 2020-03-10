10.03.2020 - 00:03 |
Büyükşehir’den karanfil sürprizi
Aydın Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlamaları kapsamında 17 ilçede kadınlara karanfil dağıttı.
Başkan Özlem Çerçioğlu “Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır. Kadına karşı her türlü şiddetin altında sosyo-ekonomik gerçekler yatıyor. Kadın istihdamının artırılması birçok olumsuzluğun önüne geçecek. Tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.