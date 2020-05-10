Büyükşehir’den sağlıkçılara servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında sıkıntı yaşamaması için ücretsiz servis hizmetini sürdürüyor. Başkan Cengiz Ergün, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık” diye konuştu.