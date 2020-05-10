10.05.2020 - 00:02 |
Büyükşehir’den sağlıkçılara servis
Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında sıkıntı yaşamaması için ücretsiz servis hizmetini sürdürüyor. Başkan Cengiz Ergün, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık” diye konuştu.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.