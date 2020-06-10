BİST109.2370.00EURO7.70-0.09USD6.79-0.10ALTIN375.191.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir’den tiyatroya destek
    ABONE OL
    10.06.2020 - 07:00 |

    Büyükşehir’den tiyatroya destek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı salgında sahnelerden uzak kalan özel tiyatroları destekleme kararı aldı.

    Büyükşehir’den tiyatroya destek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı salgında sahnelerden uzak kalan özel tiyatroları destekleme kararı aldı. “İzmir’de tiyatro var” sloganıyla yola çıkan Büyükşehir, 56 farklı tiyatro topluluğuyla Sofita İzmir projesini başlattı. Proje sayesinde İzmirli tiyatro toplulukları kendilerini tanıtma olanağı buluyor. Tiyatro topluluklarınca sahnelenen skeç, tirat, monolog ve söyleşiler izbbkultursanat Youtube ve sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Yazar ve yönetmen Kamer Yıldız Ok, “Tiyatroların birbirleriyle temasta olması çok önemli. Sokağa çıkma yasakları gezici tiyatroları kötü etkiledi. Bu nedenle Sofita İzmir devam etmeli” diye konuştu.

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Endişelendiren tablo

    Endişelendiren tablo

    Sıradaki Haber