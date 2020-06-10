Büyükşehir’den tiyatroya destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı salgında sahnelerden uzak kalan özel tiyatroları destekleme kararı aldı. “İzmir’de tiyatro var” sloganıyla yola çıkan Büyükşehir, 56 farklı tiyatro topluluğuyla Sofita İzmir projesini başlattı. Proje sayesinde İzmirli tiyatro toplulukları kendilerini tanıtma olanağı buluyor. Tiyatro topluluklarınca sahnelenen skeç, tirat, monolog ve söyleşiler izbbkultursanat Youtube ve sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Yazar ve yönetmen Kamer Yıldız Ok, “Tiyatroların birbirleriyle temasta olması çok önemli. Sokağa çıkma yasakları gezici tiyatroları kötü etkiledi. Bu nedenle Sofita İzmir devam etmeli” diye konuştu.