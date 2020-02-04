Büyükşehir’den yol bakım çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’nin Hilmi Meydan Caddesi’ndeki 6 bin metrekare alanda ve Doğanbey Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Doğanbey Mahallesi’nde toplam 24 bin metrekare çalışma yapılacak. İncirliova’da başlanan çalışmalarda da Kıbrıs ve Aykut Ozan caddelerinde toplam 19 bin metrekarelik alan düzenleniyor.