04.02.2020 - 07:00 |
Büyükşehir’den yol bakım çalışması
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’nin Hilmi Meydan Caddesi’ndeki 6 bin metrekare alanda ve Doğanbey Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’nin Hilmi Meydan Caddesi’ndeki 6 bin metrekare alanda ve Doğanbey Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Doğanbey Mahallesi’nde toplam 24 bin metrekare çalışma yapılacak. İncirliova’da başlanan çalışmalarda da Kıbrıs ve Aykut Ozan caddelerinde toplam 19 bin metrekarelik alan düzenleniyor.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.