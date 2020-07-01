Büyükşehir’e tam not

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ile Deliktaş Mahallesi’nin bir kısmında başladıkları altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği çalışma kapsamında, bölgeye ilk kez 28 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. DESKİ’nin toplamda 309 kilometre hat döşeyeceği 5 mahallenin altyapı sorunu, tarih olacak. Projeyle en önemli sorunlarından birinin çözüleceğini belirten mahalle sakinleri, Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Bölgedeki vatandaşların uzun yıllar altyapının yapılmasını talep ettiğini ifade eden Zolan da, “Torunlarımızın torunlarına hizmet edecek yatırımlara imza atıyoruz” diye konuştu.