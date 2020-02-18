Büyükşehir’in altyapı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Kuşadası’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kuşadası’nın en işlek noktalarından balık halinde, kanalizasyon hattını yenilemeye başladı. ASKİ’nin Aydın’ın her noktasında yıl boyunca çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Özlem Çerçioğlu, turizmin gözbebeği olan Kuşadası’nın altyapısına özel önem verdiklerini söyledi.