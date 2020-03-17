17.03.2020 - 07:00 |
Büyükşehirin deprem eğitimi tamamlandı
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ Genel Müdürlüğü personeline yönelik, 8 gün süren deprem eğitimi verildi.
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ Genel Müdürlüğü personeline yönelik, 8 gün süren deprem eğitimi verildi. Yaklaşık 2 bin 500 personelin katıldığı eğitimlerde, deprem bilgisi ve bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken konular hakkında eğitimler verildi.
00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.