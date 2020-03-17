Büyükşehirin deprem eğitimi tamamlandı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ Genel Müdürlüğü personeline yönelik, 8 gün süren deprem eğitimi verildi. Yaklaşık 2 bin 500 personelin katıldığı eğitimlerde, deprem bilgisi ve bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken konular hakkında eğitimler verildi.