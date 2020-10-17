Büyükşehir’in temsilcileri...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçelerde görevli muhtarlık işleri şube müdürleri ve sorumlularıyla toplantıda bir araya geldi. Başkan Ergün, vatandaşa hizmet noktasında gösterilen çabalar nedeniyle teşekkür etti, “Büyükşehirin ve diğer birimlerimizi ilçelerde temsil ediyorsunuz. Vatandaşa hizmet etme noktasında çaba gösteriyorsunuz, minnettarım” dedi.