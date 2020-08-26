‘Büyükşehirle uyum önemli’

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar Atça’da Jurnalı Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. 500 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki caddede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, “Cadde üzerinde sağlı sollu 3’er metre kaldırımlarımız ve 9 metre genişliğinde ana yolumuz var. Başta ASKİ tarafından olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları yapıldı. Yol, Büyükşehir tarafından programa alındı ve çalışmalar başlatıldı” dedi.

Büyükşehir’in vatandaşları kaliteli ve konforlu yollarla buluşturduğunu ifade eden Başkan Yıldırımkaya, “Bundan sonra Kavaklar ve Nazilli caddelerimizde de çalışmalarımızı tamamlayacağız. Modern şehirlerde yolların tamamı asfalt kaplama oluyor. Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.