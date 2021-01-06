Büyümenin yolu markalaşmada

2020 yılında yaşanan pandemi her sektöre darbe vurdu ancak tekstile baktığımızda 2019 ile başa baş bir yıl geride kaldı. 2021 yılında tekstil sektöründeki büyümenin devam edeceğini ancak bunu markalaşma ile yapmaları gerektiğini söyleyen Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı Mukaddes Başkaya, “Salgının başında yavaşlayan işlerimiz haziran ayıyla birlikte canlanmaya başladı. Çünkü üretim ve tedarik zinciri, koronavirüsün merkezi Çin’den bize kaydı. Hükümetimiz de çalışma şartlarında kolaylık sağlayınca üretim bantlarımız yeniden hızlı şekilde dönmeye başladı. Denizli tekstili ekim, kasım ve aralık aylarında ihracat rakamlarını Türkiye ortalamasının üzerinde kapattı” dedi.



‘Kendimize üretelim’



Denizli’de tekstilcilerin yıllardır fasonculuk yaptığını ancak buna ‘Dur’ deme zamanının geldiğini ifade eden Başkaya, “30-40 yıl önce yetişmiş eleman ve makinalarımız yoktu ancak şimdi hepsine sahibiz. Pazarlama kabiliyetimiz de yükseldi. Birçok ünlü markaya ürün hazırlıyoruz. Peki bunları biz kendimiz neden satmayalım. Bu soruya artık cevap verilmesi gerekiyor. Ben gerek kendi üyelerimiz gerekse başka tekstilcilerin çok rahat bir şekilde kendi markalarını üretip satış yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.



Derneğin en önemli hedeflerinden birinin Denizli tekstilini dünyada söz sahibi yapmak olduğunu sözlerine ekleyen Başkaya, “Üyelerimiz ve tasarımcılarla işbirliği halindeyiz. Markalaşmaya yoğunlaşırsak hem üretici hem de ülkemiz kazanacak” ifadelerini kullandı