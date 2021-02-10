BİST1.5440.60EURO8.56-0.07USD7.06-0.07ALTIN417.400.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Cadde genişleyecek esnaf nefes alacak
    ABONE OL
    10.02.2021 - 00:05 |

    Cadde genişleyecek esnaf nefes alacak

    Şehzadeler Belediyesi, Manisa merkezde artan araç yoğunluğu nedeniyle, trafik sıkıntısının yaşandığı ilçede Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde esnafın yoğun talebi üzerine yol genişletme çalışması başlattı.

    Cadde genişleyecek esnaf nefes alacak

    Çalışmalara hafta sonu başlayan ekipler, Hükümet Caddesi ile İzmir Caddesi’nin kesişim noktasındaki, 400 metrelik yolda sağ ve sol cephede 80 santimlik genişletme yapacak. Kuyumcular Çarşısı olarak da bilinen cadde esnafının artan trafik yoğunluğundan zorda kaldığını belirten Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, talepler üzerine konuyu Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) taşıdıklarını ve mevcut yolun genişletilmesi noktasında karar alındığı ifade etti.

    ‘Trafik sıkışıyordu’

    Böylece çalışmaların başladığını ifade eden Çelik, “Halkımızın bildiği gibi, bu yolda esnaf artan araç yoğunluğundan zaman zaman sıkıntı yaşıyordu. Tek taraflı araçların kısa süreli park yaptığı çarşıda, kimi zaman trafik durma noktasına geliyor, ciddi sorun yaşatıyordu. Bu caddeyi kullanmak zorundaki ambulans ve itfaiye, beklemek zorunda kalıyordu. Esnaf ise, park problemi yaşıyor, trafik de durma noktasına geliyordu. Bu bölgedeki dükkan sahiplerinin yol genişletme talebi oldu.. Biz de konuyu UKOME’ye taşıdık” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Sıradaki Haber