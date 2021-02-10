Cadde genişleyecek esnaf nefes alacak

Çalışmalara hafta sonu başlayan ekipler, Hükümet Caddesi ile İzmir Caddesi’nin kesişim noktasındaki, 400 metrelik yolda sağ ve sol cephede 80 santimlik genişletme yapacak. Kuyumcular Çarşısı olarak da bilinen cadde esnafının artan trafik yoğunluğundan zorda kaldığını belirten Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, talepler üzerine konuyu Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) taşıdıklarını ve mevcut yolun genişletilmesi noktasında karar alındığı ifade etti.

‘Trafik sıkışıyordu’

Böylece çalışmaların başladığını ifade eden Çelik, “Halkımızın bildiği gibi, bu yolda esnaf artan araç yoğunluğundan zaman zaman sıkıntı yaşıyordu. Tek taraflı araçların kısa süreli park yaptığı çarşıda, kimi zaman trafik durma noktasına geliyor, ciddi sorun yaşatıyordu. Bu caddeyi kullanmak zorundaki ambulans ve itfaiye, beklemek zorunda kalıyordu. Esnaf ise, park problemi yaşıyor, trafik de durma noktasına geliyordu. Bu bölgedeki dükkan sahiplerinin yol genişletme talebi oldu.. Biz de konuyu UKOME’ye taşıdık” dedi.