Caddeler kırmızı beyaz

Bugün; Dario Moreno Sokağı’nda bulunan Milli Kütüphane Vakfı Şubesi’nin açılışı ile Cumhuriyet Resim Yarışması’nın ödül töreni yapılacak. Saat 17.00’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde Cumhuriyetin Resmini Birlikte Çiziyoruz etkinliği düzenlenecek. Coşku, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan Atatürk Destanı Oratoryosu ile sürecek.