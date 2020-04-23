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    HaberlerEge Haberleri Caddeler kırmızı beyaza büründü
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    23.04.2020 - 00:02 |

    Caddeler kırmızı beyaza büründü

    Narlıdere Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bir kez daha cadde ve sokakları bayraklarla donattı.

    Caddeler kırmızı beyaza büründü

    Koronavirüs nedeniyle 100. yılı meydanlarda kutlayamayacak olan Narlıdereliler, 23 Nisan sevincini evlerinde yaşayacak. Ailelere seslenen Başkan Ali Engin, anne babaların çocuklarıyle çekecekleri videoları göndermeleri halinde sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını duyurdu. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın minik üyeleri evlerinde, İstiklal Marşı’nı çaldı. Nar Çiçekleri Anaokulu öğrencileri de Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerini okudu, etkinlikler klip haline dönüştürüldü.

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