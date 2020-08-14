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    HaberlerEge Haberleri Çadır kurarken dikkatli olun
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    14.08.2020 - 00:00 |

    Çadır kurarken dikkatli olun

    Datça’da, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu değerlendirme toplantısında, kamp alanları dışında çadır kuranlara, ağır idari para cezalarının uygulanmasına karar verildi.

    Çadır kurarken dikkatli olun

    6 bin 831 sayılı Orman Kanunu’nun 76. maddesi gereğince 150 lira olan para cezalarının, Kaymakamlık onayıyla 900 ile 3 bin 150 liraya kadar artırıldığı bildirildi. 

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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