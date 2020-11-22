Çadırkentte mutlu gün

Çiğli Belediyesi tarafından tarafından nikah hazırlıkları tamamlanan çifte, bir yıllık kira desteği verilmesi de sağlandı. Başkan Gümrükçü’nün girişimleriyle evlenen çifte bir yıl boyunca Çiğli İzkent Mahallesinde bulunan daire tahsis edildi. Evin tüm eşyası ise bir hayırsever tarafından karşılanacak.



Motivasyon oldu



Depremden önce evlilik hazırlığı yapan çiftin, evleri ağır hasar alınca çadır kentte yerleştiğini belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi’nin hizmetlerinden faydalanırken evlenme taleplerini ilettiler. Her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu. Vali Köşger de, “İzmir’de yaşanan son deprem olayından sonra korona günlerine rağmen hayat bir taraftan devam ediyor. Sıkıntılı günlerde bize de motivasyon oldu” dedi. Çataklı ise, “Bu hayırlı yuvaya vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.