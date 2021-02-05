Caferli korunacak

Kuşadası Belediyesi, doğal güzelliğiyle öne çıkan, kırsal Caferli Mahallesi’nin özgün mimarisini korumak amacıyla burada yapılacak inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçilmesini zorunlu kıldı.

Karara göre, mahalle sınırları içerisinde yapılacak tüm yeni yapılarda, devam eden tadilat projelerinde ve iskan raporu henüz alınmamış inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi yapılacak. Aynı zamanda yöresel mimari karakterinin korunması da sağlanacak. Kuşadası Belediye Başkanı Başkanı Ömer Günel, “Bu kararın Caferli’nin ve dolayısıyla da Kuşadası’nın gelişimine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum” dedi.