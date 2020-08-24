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    HaberlerEge Haberleri Çağdaş Torbalı’ya yakışacak proje
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    24.08.2020 - 00:02 |

    Çağdaş Torbalı’ya yakışacak proje

    Çağdaş Torbalı’ya yakışacak proje

    Torbalı’da yapılacak yeni belediye binası, kent meydanı, otopark ve pazaryeri projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı. Yaraışmayla belirlenen projenin mimarı Caner Bilgin ve ekibinde yer alan Hasan Bulut Cebeci ile jürideki akademisyenlerin katıldığı toplantıda, eksikler ve ilçe halkının beklentileri masaya yatırıldı. Çalışmaların en kısa sürede başlaacağını belirten Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Sanayi, tarım ve turizm açısından ülkenin önde gelen ilçelerinden olan Torbalı, her geçen gelişiyor. Çağdaş ve şeffaf belediyecilik anlayışını temsil eden bir belediye hizmet binası, pazar kurulan günler dışında da aktif, günün her saatinde farklı kullanıcı gruplarına hitap edebilecek, açık sosyal alanlar ve meydan ile özellikle park yeri problemlerini çözecek bir otopark düzenlenmesi yapacağız” diye konuştu.

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