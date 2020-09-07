Çağın en büyük sorunu obezite
Günümüz beslenme anlayışında önemli bir yer tutan işlenmiş ve paketli gıdaların obeziteye neden olduğunu belirten Gözde Kuşadası Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Beyaz, hastalığın yaşam tarzı değişimi ve tüp mide ameliyatıyla tedavi edilebildiğini söyledi.
Op. Dr. Beyaz, toplumun büyük bölümünü etkileyen ve küçük yaşlardaki çocuklarda da görülebilen obezitenin özellikle pandemi nedeniyle evden çıkamayan ve hareketsiz bir yaşam sürdüren insanlarda artış gösterdiğini ifade etti. Op. Dr. Beyaz, boy ve kilo oranı gözetilerek hesaplanan vücut kitle indeksi (VKİ) 40’ın üzerinde olanların obez olarak kabul edildiği bilgisini verdi.
Tüp mide
Beyaz, “Obezite tedavisinde altın standart diyet ve egzersiz yani yaşam tarzının değiştirilmesidir. Bunlarda başarı sağlanamayan hastalarda ise ilaç tedavileri, mide Bypass ameliyatı ve tüp mide ameliyatı uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin başında gelir. Tüp mide ameliyatında, midenin yaklaşık yüzde 80’inin çıkarılmasıyla hacmin küçültülmesi sağlanır. Böylelikle hastalar daha az acıkır ve az gıdayla doygunluk hissi yaşar” dedi.