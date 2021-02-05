Çakabey rotası!

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) düzenlediği 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı, Erzurum’daki buz tırmanışının ardında İzmir’deki kaya tırmanışı etabıyla tamamlandı. Selçuk Belevi Mahallesi’nde kaya tırmanışları yapıldı. 15 yabancı sporcuyla akademisyenler katıldı. İki dünya birinciliği olan Fransız dağcı Jeff Mercier, drytooling tarzındaki başarısıyla beğeni topladı. Buz tırmanışında kullanılan çekiç ve kramponlar ile kaya tırmanışı gerçekleştiren Mercier, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’dan oluşturduğu rotaya isim vermesini istedi. Dünyaca ünlü dağcıları ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Hotar, bu zorlu rotaya Anadolu’ya ilk defa denizden gelen Türk denizci Çakabey’in adını verdi. Mercier de, “Önemli bir Türk büyüğünün isminin benim rotamda yaşayacak olmasından gururluyum” dedi.