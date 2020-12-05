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    HaberlerEge Haberleri Çakın’dan müjde
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    05.12.2020 - 07:00 |

    Çakın’dan müjde

    Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Çakın’dan müjde

    Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede engelsiz bir kent yaratmak için elbirliğiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Çakın, şehrin fiziki tasarımının engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde yapılmasını hedeflediklerini aktardı. Başkan Çakın, ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu günlerde de kaldırımları ve rampaları onlara uygun şekilde dizayn ettiklerini söyledi. Başkan Çakın, çok yakında ücretsiz elektrikli sandalye bakım tamir ve onarım hizmetinin devreye gireceğini müjdeledi.

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