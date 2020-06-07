07.06.2020 - 00:06 | | RAMAZAN ÇETİN DHA
Çal Kanyonu’na 3 km’lik yürüyüş yolu
DENİZLİ’deki Çal Kanyonu’nda bulunan 300 metre uzunluğundaki asma köprülü yürüyüş yolu yenileniyor. Çal Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yolun uzunluğu 3 bin metreye ulaşacak.
Ülkenin en uzunu
Proje kapsamında dinlenme bölgeleri, kafeterya, fotoğraf çekme alanları ve cam teraslar da yapılacak. Yürüyüş yolunun Türkiye’nin en uzunu olacağını belirten Başkan Fethi Akcan, “Kanyona iki tarafından yürüyüş yolu yapacağız. 500 metresi çok zorlu bir etap. Hedefimiz 2021 yılı mayıs ayında burayı turizme açmak. İddialıyız, Çal Kanyon’u yürüyüş yolunun bitmesiyle önemli turizm merkezlerinden biri olacak” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.