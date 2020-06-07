Çal Kanyonu’na 3 km’lik yürüyüş yolu

DENİZLİ’deki Çal Kanyonu’nda bulunan 300 metre uzunluğundaki asma köprülü yürüyüş yolu yenileniyor. Çal Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yolun uzunluğu 3 bin metreye ulaşacak.

Ülkenin en uzunu

Proje kapsamında dinlenme bölgeleri, kafeterya, fotoğraf çekme alanları ve cam teraslar da yapılacak. Yürüyüş yolunun Türkiye’nin en uzunu olacağını belirten Başkan Fethi Akcan, “Kanyona iki tarafından yürüyüş yolu yapacağız. 500 metresi çok zorlu bir etap. Hedefimiz 2021 yılı mayıs ayında burayı turizme açmak. İddialıyız, Çal Kanyon’u yürüyüş yolunun bitmesiyle önemli turizm merkezlerinden biri olacak” dedi.