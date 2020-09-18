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    HaberlerEge Haberleri Çalışan kazandı!
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    18.09.2020 - 00:08 |

    Çalışan kazandı!

    Çalışan kazandı!

    Avrasya Araştırma Şirketi, yerel gündem anketini açıkladı. 30 büyükşehir belediye arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 62.1, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 58.7 ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 57.9 beğeni oranıyla ilk 10 listesinde yer aldı.

    ülke genelinde 100 ilçede yapılan ankette ise Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü (69.8) birinci gelirken, Menderes Başkanı Mustafa Kayalar (62.1), Kuşadası Başkanı Ömer Günel (58.8), Nazilli Başkanı Kürşat Engin Özcan (58.9), Merkezefendi Başkanı Şeniz Doğan (57.9) ve Pamukkale Başkanı Avni Örki (55.6) ilk 30 sıralamasına girdi.

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