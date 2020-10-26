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    HaberlerEge Haberleri Çalışan sağlığını ihmal etmeyin
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    26.10.2020 - 00:02 |

    Çalışan sağlığını ihmal etmeyin

    Çalışan sağlığını ihmal etmeyin

    Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) düzenlediği online toplantıya katılan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, işverenlere, çalışanlara yönelik almaları gereken önlemleri anlattı.

    “Üretimi durdurmayın ama korunma önlemlerini mutlaka işçilerinizle beraber alın, onların bağışıklık sistemini güçlendirin” diyen Rodoplu, “C, D vitamini ve Omega 3 takviyesi faydalı olur. Virüs insan bedeni dışında çok zayıf, bu nedenle maske hijyen mesafe ile korunmak mümkün. İş arkadaşımız bu virüsü taşıyor olabilir diye düşünerek davranmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlar yaratmamalıyız” tavsisinde bulundu.

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