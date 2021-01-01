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    HaberlerEge Haberleri Çalışan tek böbreği ve hayatı kurtuldu
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    01.01.2021 - 00:03 |

    Çalışan tek böbreği ve hayatı kurtuldu

    İzmir’de genç yaşta iki böbreğini kaybeden, yıllar içinde annesi ve arkadaşından böbrek nakli olan 40 yaşındaki Adile Yurdakul, Medicana International İzmir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

    Çalışan tek böbreği ve hayatı kurtuldu

    Çalışan tek böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan hastanın, son çare olarak rahmini almak zorunda kaldıklarını ifade eden Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda, “Hastamızın dört böbreği vardı ve sadece biri tanesi çalışıyordu. Rahimde başlayan kanama nedeniyle çalışan böbreği kaybetme riskiyle karşı karşıyaydık. Yapılacak operasyonda da böbreğin zarar görme riski vardı. Zorlu kararı verip ameliyatın altından kalktık. Kapalı yöntemle rahmi aldık ve yumurtalıkları bıraktık. Şu an hastamız gayet sağlıklı” ifadelerini kullandı. Sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Yurdakul da, “Çalışan tek böbreğimi kaybetmekten çok korktum” dedi. l AA

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