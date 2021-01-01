Çalışan tek böbreği ve hayatı kurtuldu

Çalışan tek böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan hastanın, son çare olarak rahmini almak zorunda kaldıklarını ifade eden Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda, “Hastamızın dört böbreği vardı ve sadece biri tanesi çalışıyordu. Rahimde başlayan kanama nedeniyle çalışan böbreği kaybetme riskiyle karşı karşıyaydık. Yapılacak operasyonda da böbreğin zarar görme riski vardı. Zorlu kararı verip ameliyatın altından kalktık. Kapalı yöntemle rahmi aldık ve yumurtalıkları bıraktık. Şu an hastamız gayet sağlıklı” ifadelerini kullandı. Sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Yurdakul da, “Çalışan tek böbreğimi kaybetmekten çok korktum” dedi. l AA