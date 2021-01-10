Çalışanlar Başkan Arda’ya moral verdi

Meclis toplantısı çıkışı, “Gaziemir seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılaşan Arda, “Ayağınıza sağlık, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Haklarınızı vermek için canımızı dişimize takarak çalışıyoruz. Bugüne kadar olmayan bir terfi komisyonu kurduk. Siz de karşılığında aslanlar gibi çalışıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.