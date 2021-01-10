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    HaberlerEge Haberleri Çalışanlar Başkan Arda’ya moral verdi
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    10.01.2021 - 00:01 |

    Çalışanlar Başkan Arda’ya moral verdi

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hakkında çıkan olumsuz haberlerle mücadelesinde çalışanların desteğiyle moral buldu.

    Çalışanlar Başkan Arda’ya moral verdi

    Meclis toplantısı çıkışı, “Gaziemir seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılaşan Arda, “Ayağınıza sağlık, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Haklarınızı vermek için canımızı dişimize takarak çalışıyoruz. Bugüne kadar olmayan bir terfi komisyonu kurduk. Siz de karşılığında aslanlar gibi çalışıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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