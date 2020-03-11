11.03.2020 - 00:01 |
Çalışanlara ziyaret
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 8 Mart Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla ilçede çalışan kadınları kutladı. Resmi kurumlarda, bankalarda ve esnaf olarak çalışan kadınları ziyaret ederek, çiçek ve hediye takdim eden Deveciler, “Kadınlarımızı iş alanında daha fazla görmek için projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.