Çalışanlara ziyaret

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 8 Mart Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla ilçede çalışan kadınları kutladı. Resmi kurumlarda, bankalarda ve esnaf olarak çalışan kadınları ziyaret ederek, çiçek ve hediye takdim eden Deveciler, “Kadınlarımızı iş alanında daha fazla görmek için projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.