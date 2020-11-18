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    HaberlerEge Haberleri Çalış’ın çehresini değiştirecek proje
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    18.11.2020 - 00:03 |

    Çalış’ın çehresini değiştirecek proje

    Fethiye Belediyesi, Çalış Plajı’nda yapılacak sahil düzenlemesi öncesi toplantı düzenledi.

    Çalış’ın çehresini değiştirecek proje

    Başkan Alim Karaca ve ilgili daire müdürleri, esnafla bir araya geldi. Çalışmaların bir hafta içinde başlayacağını belirten Başkan Karaca, 2021 yılı yaz sezonunun başlangıcına kadar bitirilmesi beklenen proje tamamlandığında, Çalış’ın çehresinin değişeceğini söyledi. Oturma gruplarından peyzajına, özel parke taşından ışıklandırmasına kadar plaj baştan sona yenilenecek.

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