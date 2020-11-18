Çalış’ın çehresini değiştirecek proje

Başkan Alim Karaca ve ilgili daire müdürleri, esnafla bir araya geldi. Çalışmaların bir hafta içinde başlayacağını belirten Başkan Karaca, 2021 yılı yaz sezonunun başlangıcına kadar bitirilmesi beklenen proje tamamlandığında, Çalış’ın çehresinin değişeceğini söyledi. Oturma gruplarından peyzajına, özel parke taşından ışıklandırmasına kadar plaj baştan sona yenilenecek.