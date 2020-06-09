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    HaberlerEge Haberleri Çalışma modellerinde A’dan Z’ye yenilik
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Çalışma modellerinde A’dan Z’ye yenilik

    EGİKAD’ın online “Fırtına Dindiğinde” konulu toplantısında, yeni normalde şirketlerin geçirmesi gereken değişimler masaya yatırıldı.

    Çalışma modellerinde A’dan Z’ye yenilik

    EGİKAD’ın online “Fırtına Dindiğinde” konulu toplantısında, yeni normalde şirketlerin geçirmesi gereken değişimler masaya yatırıldı. Açılış konumasını yapan EGİKAD Başkanı Duha Baran, şirketlerin yeni iş yapma şekillerine adapte olması gerektiğini belirtti. Yönetim algısının değişmesinin şart olduğunu belirten konuk konuşmacı Avukat Rebia Rezzan Özduran da, “İnsan kaynağımızı çeşitlendireceğiz. Kişiler ve departmanlar arası ilişkilere önem verirken, hiçbir bilginin tek bir kişinin tekelinde olmamasına dikkat edeceğiz. Uzaktan çalışma için organizasyonumuz hazır olacak. Çalışanlarımızın sağlığına özen göstereceğiz. Borçları zamanında ödemeye yönelik planlama belirlemek de hayati önem arz ediyor” diye konuştu.

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