Çalışmalara denetim

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, General Kazım Özalp, Esentepe, Basın Sitesi, Peker, Ali Fuat Erdem ve Vatan mahallelerinde tamamlanan ya da yapımı sürdürülen yol, kaldırım, istinat duvarı gibi çalışmaları inceledi. Doğanay Mahallesi'ndeki Şehit Astsubay Timuçin Gülnar Parkı'nı da gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Selvitopu ayrıca, sokak hayvanlarına kuru mama dağıtan Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle, Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği gönüllülerini de ziyaret etti.