10.05.2020 - 00:01 |
Çalkaya’dan sürpriz
Anneler Günü’nün sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle Balçova Belediyesi, annelere güzel bir sürpriz hazırladı.
Belediye ekipleri Balçova’daki her eve bir demet çiçek ve 4 tane maske dağıttı. Kapılarını açınca çiçek ve maske hediyelerini alan anneler, Başkan Fatma Çalkaya’ya teşekkür etti. Başkan Çalkaya, “Yerel üreticilerimizden aldığımız çiçekleri annelerimize ulaştırdık. Hem onlar, hem de çiçek üreticilerimiz sevindi” diye konuştu.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.