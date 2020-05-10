Çalkaya’dan sürpriz

Belediye ekipleri Balçova’daki her eve bir demet çiçek ve 4 tane maske dağıttı. Kapılarını açınca çiçek ve maske hediyelerini alan anneler, Başkan Fatma Çalkaya’ya teşekkür etti. Başkan Çalkaya, “Yerel üreticilerimizden aldığımız çiçekleri annelerimize ulaştırdık. Hem onlar, hem de çiçek üreticilerimiz sevindi” diye konuştu.