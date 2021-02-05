Cam binada son kez

Konak Belediyesi’nin, 30 Ekim depreminin ardından tahliye edilen, yapılan incelemelerde orta hasarlı bulunan, ‘cam bina’ olarak bilinen, Basmane’deki hizmet binasının yıkımına başlandı. 56 yaşındaki binanın yıkımından önce Belediye Başkanı Abdül Batur ve Belediye Meclisi üyeleri, emektar binanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyenin Basmane Meydanı ile özdeşleştiğini ifade eden Başkan Batur, yıkılan binanın yerine, yeni deprem yönetmeliğine uygun, modern inşaat teknolojileri ve mühendisliğiyle, dayanıklı bir bina inşa edileceğini ve tüm birimlerin burada toplanacağını vurguladı.