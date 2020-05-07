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    HaberlerEge Haberleri ‘Çam fıstığında kaybın önlenmesi çok önemli’
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    07.05.2020 - 00:01 |

    ‘Çam fıstığında kaybın önlenmesi çok önemli’

    Türkiye’de çam fıstığı üretiminin yüzde 80’ini karşılayan Kozak Yaylası’nda son yıllarda görülen verim düşüklüğünü gidermek üzere Bergama Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle uygulama yapılmaya başlandı.

    ‘Çam fıstığında kaybın önlenmesi çok önemli’

    Aşağıcuma Mahallesi’nde sahada yapılan uygulamalı çalışmada batı çam tohum böceği (Leptoglossus Occidentalis) olarak bilinen ve istilacı bir yönü olan zararlıya karşı çam fıstığı ağaçlarında uygulama yapıldı. Böceğe karşı bağışıklığı ve döl tutumunu artırmak ve ülker dökülmeleri önlemek üzere yapılan yeni çalışmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi fitopatolog Prof. Dr. Necip Tosun, Belediye Meclis Üyesi Taner Tekin, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Orman Zararları Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ozan Cevizli, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı, Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım istişaresi ve eşliğinde yapıldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kozaklı hemşehrilerimizin ekonomik kayıplarının ortadan kalkması ve çam fıstığındaki rekolte kayıplarının son bulması bölgemiz açısından son derece önem taşıyor” dedi.

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