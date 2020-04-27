27.04.2020 - 00:02 |
Çam kese böceğine terminatör engeli
İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği, ormanlarda dumansız yangın diye tabir edilen zararlı böceklere karşı mücadele başlattı.
Bu zararlı böceklerle beslenen başka böcekleri ormanlara salarak biyolojik bir mücadele yürüten ekipler, Foça’nın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında da bir uygulama gerçekleştirdi. Çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için terminatör böcekler doğaya salındı. Orman zararlılarıyla biyolojik mücadele kapsamında aynı bölgede 3 tel kafes ve 1 adacık da tesis edildi. l DHA
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