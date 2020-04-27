Çam kese böceğine terminatör engeli

Bu zararlı böceklerle beslenen başka böcekleri ormanlara salarak biyolojik bir mücadele yürüten ekipler, Foça’nın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında da bir uygulama gerçekleştirdi. Çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için terminatör böcekler doğaya salındı. Orman zararlılarıyla biyolojik mücadele kapsamında aynı bölgede 3 tel kafes ve 1 adacık da tesis edildi. l DHA